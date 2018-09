Mann verbrennt im Auto Viele Unglücke: Horror-Wochenende auf Bayerns Straßen

Neufahrn bei Freising: Dort krachte in der Nacht auf Samstag ein Mann mit seinem roten Ford Focus kurz vor dem Ortseingang Neufahrn gegen einen Baum und verbrannte in seinem Fahrzeug. Laut Polizei ist der Mann – ersten Ermittlungen zufolge vermutlich ein Rumäne – mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen. Da am Unfallort keine Bremsspuren gefunden wurden, ermitteln die Beamten in alle Richtungen. Auch einen Suizid schließen die Ermittler nicht aus.