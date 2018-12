Viele offene Fragen Mordfall Peggy bleibt ein Rätsel

Der Rechtsanwalt Michael Euler aus Frankfurt am Main hat den geistig behinderten Mann vertreten, der 2004 verurteilt wurde. Das Problem der Ermittler sei, dass sie dem Verdächtigen nachweisen müssten, dass er Peggy absichtlich getötet hat, erklärt Euler. Alle anderen möglichen Vorwürfe - das Wegschaffen der Leiche oder auch eine fahrlässige Tötung etwa durch einen Autounfall - wären mittlerweile verjährt.

Euler glaubt, dass die Ermittler den 41-Jährigen nach dessen erster Vernehmung auf freien Fuß setzten, um sein Telefon zu überwachen und an Hintergrundinfos zu gelangen. "Die Frage ist: Was haben sie in der Zwischenzeit ermittelt?"

Fall Peggy: Video taucht sehr spät auf

Der Tatverdächtige soll bei seiner Vernehmung behauptet haben, dass er die Leiche von dem geistig behinderten Nachbarn übernommen habe. Die Polizei will sich dazu nicht äußern. Euler betont, sein ehemaliger Mandant habe für den ganzen Tag am 7. Mai 2001 ein Alibi und sei über "jeden Zweifel erhaben".

Er und der Tatverdächtige hätten sich ohnehin nicht leiden könnten. Wieso also hätte der 41-Jährige ihm bei der Beseitigung der Leiche helfen sollen? "Diese Schilderung ist absurd in meinen Augen", lautet Eulers Urteil.

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen keine Fragen zu dem Thema beantworten und verweisen auf die laufenden Ermittlungen. Offen bleiben damit auch Fragen zu dem Überwachungsvideo aus einer Bankfiliale. Es zeigt den Tatverdächtigen am Tattag in Lichtenberg und ließ damit dessen Alibi platzen. Die Existenz des Videos war erst im September bekanntgeworden. Lag es über all die Jahre bei den Ermittlern? Der Fall Peggy bleibt ein Rätsel.

