Viele nehmen Abschied George Floyd: Hunderte versammeln sich für Trauerfeier

"Der Grund, warum wir nie die sein konnten, die wir sein wollten und träumten zu sein, ist, dass ihr euer Knie auf unser Genick gehalten habt", erklärte Sharpton laut der "New York Times". Es sei an der Zeit, in Floyds Namen "aufzustehen und zu sagen: 'Nehmt euer Knie von unseren Nacken.'" Ein weißer Polizist hatte acht Minuten und 46 Sekunden lang sein Knie auf den Hals Floyds gedrückt, der mehrfach geklagt hatte, dass er keine Luft bekomme.