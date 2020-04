Viele namhafte Stars dabei Zocken für den guten Zweck: Ben Affleck veranstaltet Promi-Pokerabend

Für den guten Zweck legt Schauspieler Ben Affleck (47, "Argo") sein bestes Pokerface auf. Wie er über seinen offiziellen Instagram-Account verraten hat, wird er und zahlreiche andere Stars am heutigen 11. April ein Promi-Pokerturnier auf der Streaming-Webseite Twitch austragen. Die Einnahmen des Events werden demnach der Organisation "Feeding America" zugutekommen, die die Grundversorgung von Menschen in Not sicherstellt - in Zeiten der Corona-Pandemie umso dringender erforderlich als je zuvor in den USA.