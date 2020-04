Viele Musiker und Schauspieler Diese Stars sind an den Folgen des Coronavirus gestorben

Spielberg musste gerade erst den Corona-Tod seines Kameramanns Allen Daviau (1942-2020) betrauern, mit dem er unter anderem Anfang der 1980er Jahre "E.T. - Der Außerirdische" gedreht hatte. Der Regisseur bezeichnete Daviau als "wunderbaren Künstler", dessen Wärme und Menschlichkeit genauso stark wie seine Linse gewesen seien.

Der am 04. April in London gestorbene US-Schauspieler Jay Benedict (1951-2020) brachte es in mehr als fünf Jahrzehnten zu einer beeindruckenden Anzahl von Rollen - darunter in James Camerons (65) Sci-Fi-Klassiker "Aliens - Die Rückkehr" und in Christopher Nolans (49) Batman-Action "The Dark Knight Rises". Kollege Allen Garfield (1939-2020) wurde unter anderem an der Seite von Gene Hackman (90) in Francis Ford Coppolas (81) "Der Dialog" bekannt.

Der vor allem in Großbritannien bekannte Schauspieler Tim Brooke-Taylor (1940-2020) war besonders für sein Mitwirken am Comedy-Trio "The Goodies" berühmt. Er arbeitete aber unter anderem auch mit den Monty-Python-Größen Graham Chapman (1941-1989) und John Cleese (80) zusammen. Der im Alter von 94 Jahren verstorbene Forrest Compton (1925-2020) war zuletzt 2002 in einer Rolle in der Serie "Ed - Der Bowling Anwalt" zu sehen. Zuvor war er unter anderem in dem Sitcom-Klassiker "Ein Käfig voller Helden" aufgetreten. Die Fans liebten ihn aber besonders für seine Rolle in der Soap "The Edge of Night", für die er 430 Folgen abdrehte.

Der Brite Andrew Jack (1944-2020) verstarb Ende März ebenso an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus. Er wirkte vor seinem Tod an drei Filmen aus dem "Star Wars"-Universum mit - zuletzt an "Solo: A Star Wars Story". Seine Landsfrau Hilary Heath (1945-2020) kam hingegen sehr viel früher zu weltweitem Ruhm. An der Seite der Horrorlegende Vincent Price (1911-1993) spielte sie in "Der Hexenjäger", "Im Todesgriff der roten Maske" und "Der Todesschrei der Hexen" mit. Ebenfalls britischer Herkunft war der am 04. April verstorbene Adelige, Politiker und Autor Lord Bath, der als Exzentriker bekannt war. Zwar war Lord Bath mit der Schauspielerin Anna Gaël (76) verheiratet, der Adelige soll aber während seines Lebens mehr als 70 Geliebte gehabt haben.