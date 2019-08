In 180 deutschen Städten ist Tönjes aktiv. "Aber in keiner Stadt haben wir solche Probleme mit der Parksituation wie in München", sagt Lehmann. Wenn sich demnächst die Lage nicht bessere, "überlegen wir, das Areal einfach abzusperren", sagt er. Mit dem Abschlepp-Dienstleister habe man schon längst gesprochen. "Er hatte uns versichert, dass sie dort verhältnismäßig vorgehen", sagt Lehmann, "ich glaube, die betroffenen Leute sind einfach grundsätzlich wütend, wenn sie abgeschleppt werden."

"Wenn sich die Lage nicht bessert, sperren wir den Parkplatz ab"

Abzock-Vorwürfe machen die Runde

Während es im öffentlichen Raum mehrere Eskalationsstufen gibt, bis man auf einem Parkplatz mit Ticketautomaten abgeschleppt wird, existieren hier nur zwei Optionen. Entweder man zieht das Ticket oder das Auto wird abgeräumt. Stellt sich die Frage, ob es denn keine Alternativen für die Tönjes Holding AG gab. Lehmann und sein Arbeitgeber haben das alles durchdacht, fanden aber offenbar keine andere Lösung.

"Unsere erste Idee war, eine Parkschranke zu bauen", sagt Lehmann, "samt Ticketautomaten. Wir ließen uns Angebote machen. Aber die Anbieter sagten: Das lohnt sich nicht bei der kleinen Parkplatzgröße." Auch über eine private Parkplatzkontrolle hat das Unternehmen nachgedacht, also eine Art Security, die regelmäßig über den Platz läuft, Verwarnungsgelder an die Scheibe klemmt – was rechtlich durchaus möglich wäre. "Aber auch hier haben uns die Anbieter erklärt, dass es bei der kleinen Parkplatzgröße ein Minusgeschäft wäre", erzählt Lehmann.

Bleibt die Frage, ob das Abschleppunternehmen Abschlepphilfe 24 sauber arbeitet. Denn rundherum wurden einige Vorwürfe laut. Geschäftsleute an der Eichstätter Straße berichten von Abzocke, dass die Abschlepper regelrecht auf der Lauer liegen und nur darauf warten, dass jemand kein Ticket zieht. Sie stünden sogar selbst im Halteverbot, während sie lauerten.

Ein Anruf in Gröbenzell bei Abschlepphilfe 24. Wir sprechen mit einem Verantwortlichen, der mit der AZ eigentlich gar nicht sprechen will. Nur so viel: Die Vorwürfe seien alle nicht wahr. Zeit also, sich selbst ein Bild davon zu machen, wie Abschlepphilfe 24 hier arbeitet.

Ein Abschlepper steht stundenlang in der Westendstraße

Es ist der Freitag vor den Sommerferien. Rund um die Zulassungsstelle ist jeder Parkplatz besetzt. Auch auf dem Schild der Tiefgarage steht leuchtend rot: "Besetzt". Hochbetrieb. Nur auf dem Grundstück von Tönjes sind einige Plätze frei. Ein Mercedesfahrer steht dort ohne Parkticket, seit etwa 30 Minuten. Die Kennzeichen sind abmontiert. Vielleicht muss der Eigentümer neue Schilder prägen lassen. Abschlepp-Tieflader von "Abschlepphilfe 24" sind an diesem Tag hier nicht zu sehen.

Eine kurze Tour rund um den Block zeigt aber: Einer der silber-roten Lkw von "Abschlepphilfe 24" steht ohne Fahrer etwa zwischen 10 und 12 Uhr nicht weit entfernt an der Hauptverkehrsader Westendstraße. Wenige Minuten später kommt aber ein weiterer Abschlepp-Lkw von Abschlepphilfe 24 und fährt gezielt auf das Areal des Privatparkplatzes. Der bärtige Fahrer steigt aus, macht Fotos, von der Windschutzscheibe und vom Fahrzeug im Ganzen. Jetzt hievt er den Mercedes auf den Lkw.

Die AZ stellt eine Anfrage an das Kreisverwaltungsreferat (KVR) und an das Kommunalreferat. Beide Behörden sind sehr zurückhaltend. Dem KVR sei die Abschleppthematik zwar schon bekannt. Wie viele Münchner sich beim KVR beschweren, könne man nicht sagen. Warum das städtische Areal überhaupt verkauft wurde? Könne man nicht sagen, Datenschutzgründe.

Die Stadt gibt sich wortkarg

Ob und wie auf dem Privatgrundstück abgeschleppt werde, könne und wolle man nicht beurteilen, da es nun mal Privatgrund sei. Ob der Parkplatz nicht täuschend echt einer öffentlichen Parkmöglichkeit ähnele? Antwort: "Das obliegt nicht unserer Beurteilung." Es seien ja schließlich Schilder aufgestellt, die auf den privaten Charakter hinweisen.

Zurück bleiben finanziell geschädigte, verwunderte Autofahrer wie Christa Wachsmann, die in die Abschleppfalle getappt sind. Sie wird das nächste Mal zwar sicher ein Parkticket ziehen. Doch der üble Beigeschmack bleibt: 260 Euro Strafe, weil sie vergessen hat, einen Parkschein zu kaufen.

Lesen Sie hier: Hier wird auf Münchens Straßen gebaut