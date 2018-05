Viele lose Enden "Tote Mädchen lügen nicht": So geht Hannahs traurige Geschichte weiter

Das sind die losen Enden

In den ersten 13 Folgen kamen einige Dinge ans Licht, die nun Grundlage für die zweite Staffel sein werden. Maßgeblich dafür verantwortlich ist der Charakter Tyler (Devin Druid), der vor der Anhörung dabei gesehen wird, Munition und Waffen in seinem Zimmer zu verstauen - ehe er der Justiz von der Existenz der bis zu diesem Zeitpunkt von allen Beteiligten geheim gehaltenen Tonbänder der toten Hannah erzählt. Plant der labile junge Mann gar einen Amoklauf?

Hauptfigur Clay hatte am Ende der ersten Staffel Hannahs Kassetten an Vertrauenslehrer Kevin Porter (Derek Luke) übergeben, der als das letzte Zünglein an der Waage in Anbetracht ihres Selbstmords fungierte. Er macht sich in der Vorschau auf die zweite Staffel offensichtlich ebenfalls massive Vorwürfe, Hannahs Suizid-Gedanken nicht ernstgenommen zu haben.

Clay hingegen näherte sich wieder seiner einstigen guten Freundin Skye (Sosie Bacon) an, um zu verhindern, dass mit ihr etwas Ähnliches wie mit Hannah passieren könnte. In den neuen Episoden wird er übrigens immer wieder von Halluzinationen der toten Schülerin geplagt - Hannah und deren Schauspielerin Katherine Langford (22) sind also auch in der zweiten Staffel wieder zu sehen.

Viele Enthüllungen werden weitergesponnen

Doch damit nicht genug. Auch das Schicksal von Alex (Miles Heizer) war am Ende der 13. Folge höchst ungewiss. Der sensible Schüler, der als einer der Einzigen wirklich Reue für sein Verhalten zeigte, wurde im Staffelfinale mit einer Schusswunde im Kopf ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand kritisch. Hat er sich selbst verletzt?

Des Weiteren muss sich das Ekel Bryce (Justin Prentice) massive Sorgen machen. Clay hatte heimlich sein Geständnis aufgezeichnet, dass er Hannah vergewaltigt hat. Und auch Jessica (Alisha Boe) berichtete ihrem Vater, von Bryce sexuell missbraucht worden zu sein. Als letzter großer Cliffhanger wurde noch Hannahs bester Freund Tony (Christian Navarro) gezeigt, der die Tonbänder an ihre Eltern übergab. Wie werden sie mit all den neuen Informationen umgehen?

Netflix reagiert auf die Kritik

Die Selbstmord-Thematik eines Mädchens sorgte im Vorfeld der ersten Staffel für massive Kritik an der Serie. Es wurde mitunter gar gefordert, die Ausstrahlung zu verbieten. Viele Menschen fürchteten angesichts "Tote Mädchen lügen nicht", die Serie könne zur Nachahmung animieren.

Um dieser Kontroverse entgegen zu wirken, hat Streaminganbieter Netflix ein Video veröffentlicht, in dem die Hauptdarsteller den schweren Inhalt der Show ansprechen und unter anderem sagen: "Solltest du selbst mit diesen Dingen zu kämpfen haben, ist diese Serie unter Umständen nicht die richtige für dich. Oder du solltest sie lieber gemeinsam mit einem Erwachsenen anschauen, dem du vertraust."