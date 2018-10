Viele Jahre nach dem Mauerfall Jan Josef Liefers und Co.: Wünsche zum Tag der Deutschen Einheit

Große Party in Berlin

Wie in jedem Jahr wird es auch 2018 wieder eine große Party am Brandenburger Tor in Berlin geben. Das dreitägige Einheitsfest (1. bis 3. Oktober) steht in diesem Jahr unter dem Motto "Nur mit euch". Zu den Programm-Highlights gehört neben einer gigantischen Kunstinstallation des Streetart-Künstlers JR, der 25 Meter hohe Figuren entworfen hat, die an den Tag nach dem Mauerfall erinnern sollen, auch ein großes Musikprogramm.