Viele glückliche Gründer "Die Höhle der Löwen": Tierische Tiefenentspannung und ein Wut-Deal

Gut für Kinder und Löwen

Weg von Ausscheidungen, hin zum Gegenteil. Unter dem Namen "ÖselBirch" hat die gebürtige Estländerin Anne-Liis Theisen (27) Birkensaft in verschiedenen Geschmacksrichtungen mitgebracht. Das sei nicht nur "gut für Kinder und Löwen", sondern in ihrer Heimat auch schon ein Renner. Tatsächlich schienen sämtliche Investoren auf den Geschmack gekommen ("After Eight mit Brause!"), einen großen Haken gab es aber an dem angepriesenen Saft: Nur zwei Wochen im Jahr könne dieser auch gewonnen werden, nach dem Winter und während der Schneeschmelze. Obwohl der Auftritt von vorne bis hinten stimmte, komplimentierten sich alle Löwen daher aus einem potenziellen Deal heraus.