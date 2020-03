Deshalb fordern die Bürgermeister nun in einem Brandbrief an die CSU-Bezirksvorsitzende und Landtagspräsidentin Ilse Aigner eine deutliche Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen. "Wir bitten Dich, dringend darauf einzuwirken, dass die Allgemeinverfügung dahingehend erweitert wird, dass sich die Leute nur in ihren Landkreisen aufhalten dürfen. Insbesondere was Spazierengehen und Sport betrifft. Das ermöglicht der Polizei einfachere Kontrollen", schreibt stellvertretend für seine Bürgermeisterkollegen Johannes Hagn (CSU) an Aigner.