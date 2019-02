Baum erinnerte daran, dass auch vor dem 1:1 in der Hinrunde in München die Vorzeichen für sein Team "nicht günstig" gewesen seien: "Wir konnten den Bayern dann einiges abverlangen und einen Punkt entführen." Es war Ende September 2018 das erste nicht gewonnene Saisonspiel des Rekordmeisters, der anschließend in eine sportliche Krise stürzte. "Die Bayern haben sich nach dieser 'Schwächephase' in der Hinrunde aber extrem stabilisiert", betonte Baum.