Ab welcher Gradmarke wird es für den Kreislauf kritisch?

Das ist natürlich individuell unterschiedlich. Aber wenn es über 30 Grad hat und das über mehrere Tage, ist das für viele eine Belastung. München hat noch das Glück, dass es so schön hoch liegt, deshalb kühlt es hier in der Nacht gut ab. Wenn es bei uns morgens 16 Grad sind, dann ist das ausreichend, damit der Körper sich erholen kann. In anderen Teilen der Republik bleibt es auch in der Nacht bei über 20 Grad.