Viel Kritik wegen Job in Thailand Cathy Hummels wehrt sich gegen Hater

An ihre Kritiker schreibt Hummels: "Ich wünsche mir für ein paar Menschen, die hier auf Instagram wohl gerne verkehren, dass sie nachdenken, bevor sie urteilen oder nachfragen, bevor sie haten. Eigentlich nicht so schwer, oder?" Zuspruch für ihre ehrlichen Worte gibt es reichlich, auch von bekannten Kolleginnen wie Sarah Harrison (28), die schreibt: "So true. Viel Erfolg - freue mich für euch #workingmoms". Oder Annett Möller (41): "Mega Cathy! Ich wünsche dir viel Glück und Erfolg! Verwirkliche deine Träume, du bist eine super Mama und ihr werdet ganz sicher immer das beste für Ludwig im Blick haben. Wir würden es genau so machen und Papa einfach so oft wie möglich einfliegen lassen!"