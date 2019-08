Schlachthofviertel - Seit über 25 Jahren gibt es das Improtheater Fastfood. Das Büro der Gruppe befindet sich in der Tumblingerstraße, nahe dem ehemaligen Viehhof. Wenn sich also jemand mit der neu geplanten Kultur in der Gegend auskennt, sind es die Schauspieler des Ensembles. Es tut sich nämlich eine Menge im alten Viehhofgelände. So machen wir uns an einem Nachmittag, an einem der heißesten Tage dieses Sommers, auf den Weg zu der riesigen Baustelle.