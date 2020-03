Videos auf Instagram "Wonderwash": Oasis-Songs helfen Liam Gallagher beim Händewaschen

In Zeiten von Corona gehört Händewaschen zu den Grundregeln: Musiker Liam Gallagher (47, "As You Were") will seinen Fans den Gang zum Waschbecken erleichtern und hat mehrere Schwarz-Weiß-Videos auf Instagram und Twitter veröffentlicht. Der Sänger stimmt darin während des Hände Waschens berühmte Songs seiner ehemaligen Erfolgsband Oasis an - allerdings in umgetexter Form.