Video-Telefonate mit der Mama Corona-Krise: So vertreibt sich Andreas Gabalier seine Zeit

Die Ausgangssperre in Österreich zwingt auch Sänger Andreas Gabalier (35, "I sing a Liad für di") wegen des Coronavirus zum Verweilen in seinem Haus. Nach der Trennung von seiner Freundin Silvia Schneider (37) lebt der Volks-Rock 'n' Roller momentan wieder allein. Das mache Gabalier allerdings nichts aus, wie er der "Bild"-Zeitung verriet: "Ich bin gerade genug mit mir selbst beschäftigt. Ich bin gern allein und mache mir viele Gedanken über unsere Zeit", so der Austro-Musiker. "Wenn es mir langweilig wird, gehe ich an meinen Gartenzaun und unterhalte mich mit meinen Nachbarn, mit denen ich ein freundschaftliches Verhältnis pflege. Natürlich mit dem nötigen Abstand."