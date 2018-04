Video Schnelle Hilfe - Der Arzt per App

TeleClinic organisiert Gespräche mit Ärzten – in dringenden Fällen sogar binnen 15 Minuten. App-Nutzer setzen sich dabei per Chat, Telefonat oder Video zunächst mit einer Krankenschwester in Verbindung, die über die nächsten Schritte entscheidet: Vermittlung eines Telefongesprächs mit einem Arzt, Weiterempfehlung in eine Notaufnahme oder an einen Facharzt. Kommt es zu einer telefonischen ärztlichen Behandlung, werden dafür Kosten in Höhe von 30 Euro fällig. Privat Versicherte bekommen diesen Betrag in der Regel erstattet.