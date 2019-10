Seine Freunde blieben im Wagen und filmten und lautem Gelächter die nicht alltägliche Situation.

Was auf dem Video nicht mehr zu sehen ist, verriet Alexander Oswald der "Passauer Neuen Presse". Unbeirrt von der menschlichen Hilfe krabbelte der Biber samt Ast über die naheliegende Böschung und verschwand anschließend im Wasser.

Polizei eskortiert Biber zurück ins Wasser

Einen weiteren Vorfall gab es am Montag in Lauf an der Pegnitz. In der Dunkelheit trottete ein Biber durch die Straßen der Stadt und lief dabei Gefahr, von einem Auto überfahren zu werden, wie die Polizei am Montag auf Twitter berichtete.

Unter Polizeischutz wurde das Nagetier von zwei Beamten mit einem Stück Holz in Richtung Pegnitz geleitet, wo der Biber dann in den Fluten verschwand.

Die Polizei geht davon aus, dass der "tiefenentspannte" Nager, nicht das erste Mal seine Runden durch die Stadt zog, da er ohne Weiteres den Weg zum Fluss eingeschlagen hatte.