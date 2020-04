Video der Enkel und mehr So feiert die dänische Königin Margrethe II. ihren 80. Geburtstag

Genau um 10:10 Uhr wurde Margrethe II. vor 80 Jahren auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen geboren. Als alte Tradition zeigte das Königshaus ein entsprechendes Geburtsdokument. Die Königin veröffentlichte zudem zu ihrem Geburtstag eine Gedenkmedaille, die unter anderem an Familienmitglieder von Margrethe II. vergeben wird. Um 19 Uhr wird sich die Königin außerdem im Fernsehen in einer Ansprache an das dänische Volk wenden.