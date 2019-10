Video bei Instagram Hilaria und Alec Baldwin: So süß verraten sie das Babygeschlecht

Zuerst erfuhren es die Geschwister und das Video von dieser Aktion postete die schwangere Hilaria nun auf ihrem Instagram-Account. Zu sehen ist, wie die Vier in ein Zimmer gerufen werden, in dem vier Puppenbettchen mit je einer Puppe darin stehen. Die Puppen sind in weiße Deckchen gehüllt. Und als die Kinder die Puppen auswickeln, kommt jede Menge Rosa zum Vorschein. Es ist ein Mädchen! Überglücklich hüpft die kleine Carmen ihrem Papa in die Arme.