Der Clip zeigt Pocher in einem Krankenbett liegend. In seinem linken Arm befindet sich ein Infusionsschlauch, der zu einem Tropf führt. Eine Äußerung gibt es von dem Komiker in dem kurzen Video nicht. Doch er gibt Entwarnung: "Nichts Dramatisches. Unter der Woche war es jetzt teilweise nicht ganz optimal. Es war so ein bisschen mittelmäßig und dann habe ich mir lieber mal eine Infusion geben lassen", sagt er in einem Interview mit dem Sender RTL.