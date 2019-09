Augenzeugen berichten von der Schlägerei in der Gollierstraße

Wie auf Kommando, so berichteten mehrere Anwohner der AZ, seien am Freitagabend vermummte Gestalten auf die Leute vor dem Trakya losgegangen. Einige filmten die Prügelei mit Handys von ihren Wohnungen aus. Auf einem Video ist zu hören, wie die schwarz gekleideten und vermummten Angreifer brüllen: "Hier regiert der TSV". Dutzende Fußballfans aller drei Vereine gingen aufeinander los. Sie schlugen und traten aufeinander ein. "Das wirkte wie inszeniert, wie vorher abgesprochen", sagen Zeugen. Offenbar hatten sich die Hooligans vorab über das Internet zu der Massenkeilerei verabredet. Dass Trakya gilt zudem nicht als ausgesprochene Fußballkneipe. Hier treffen sich normalerweise ältere Herren am Spielautomaten zum Bier. "Man kann von Glück sagen", so ein Augenzeuge, "dass die Schlägerei nicht im Lokal, sondern vor der Kneipe stattgefunden hat".