Video auf YouTube veröffentlicht Beyoncé verrät ihr Gewicht: Vegane Extrem-Diät für Coachella 2018

Sängerin Beyoncé (37, "The Lion King: The Gift") hat verraten, wie viel sie vor ihrem legendären Coachella-Auftritt im April 2018 wog: Für den Headliner-Gig bei dem Musikfestival hungerte sich die Sängerin mit einer 44-tägigen Extrem-Diät von knapp 80 Kilo auf ihr Wunschgewicht herunter - das sie allerdings nicht preisgibt. Auf YouTube veröffentlichte Beyoncé nun ein Video, in dem sie bei der Abnehm- und Fitness-Tortur begleitet wird.