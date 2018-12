Video auf Instagram Zweiter Todestag: So emotional erinnert Billie Lourd an Carrie Fisher

In dem Clip sitzt Billie Lourd singend an einem Klavier, neben ihr ist ein bunt geschmückter Weihnachtsbaum zu erkennen. "Dies ist das Klavier, das ihr Vater ihr geschenkt hat, und dies war eines ihrer Lieblingslieder. Und wie es in dem Lied heißt, müssen wir 'weitermachen'. Ich habe herausgefunden, was mich weitermachen lässt. Es ist, Dinge zu tun, die mich glücklich machen, hart an den Dingen zu arbeiten, die mich begeistern, und dass ich mich mit geliebten Menschen umgebe und sie zum Lächeln bringe", so die Schauspielerin in ihrem emotionalen Post.