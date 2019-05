Video auf Instagram Tanzeinlage nach Herz-OP: Mick Jagger präsentiert sich in Topform

Auf dem Video trägt Jagger eine dunkle Trainingshose, weißes T-Shirt und Turnschuhe. In einem Tanzstudio bewegt er sich leichtfüßig zu einem Song, der im Hintergrund zu hören ist. Nicht nur seine Fans sind beeindruckt, in den Kommentaren schreibt unter anderem Jaggers Sohn Lucas (19): "Oh woah". Und auch Tochter Georgia May Jagger (27) feuerte ihn mit "Go Dada!" an. Zudem gratulierten unter anderem Musiker-Kollege Alice Cooper (71) und Schauspielerin Juliette Lewis (45) zu der Tanzeinlage.