Video auf Instagram Rosario Dawson: Zum 40. Geburtstag lässt sie die Hüllen fallen

Vor wenigen Tagen hat US-Schauspielerin Rosario Dawson ("Sin City") ihren 40. Geburtstag gefeiert. Dass sie mit diesem Meilenstein kein Problem hat, hat sie nun eindrucksvoll auf ihrem Instagram-Account bewiesen. Dawson veröffentlichte ein Video, in dem sie zunächst ungeschminkt ganz nah an der Linse in die Kamera lächelt. Dann dreht sie sich weg und ihr nackter Rücken erscheint im Blickfeld.