Video auf Instagram In Gedenken an Kelly Preston: John Travolta tanzt mit Tochter Ella

Am 12. Juli dieses Jahres hat Schauspielerin Kelly Preston ("Mit Dir an meiner Seite") den Kampf gegen den Brustkrebs verloren. Die Ehefrau von John Travolta (66) wurde 57 Jahre alt. Der Hollywood-Star hat damals via Social Media eine Auszeit angekündigt und meldet sich nun erstmals seit dem Verlust seiner Ehefrau zurück. Auf seinem offiziellen Instagram-Account hat er ein Video veröffentlicht, das ihn und Tochter Ella (20) beim Tanzen zeigt.