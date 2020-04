Victoria und Guy werden erneut Eltern Das nächste "Bauer sucht Frau"-Baby ist unterwegs

In Staffel neun hat es gefunkt

Der Luxemburger Landwirt Guy hatte sein Herz in der neunten Staffel des Erfolgsformats an Victoria verloren. 2015 heirateten die beiden zunächst standesamtlich und dann auch kirchlich. Die Hochzeit fand laut RTL in der katholischen Kirche in Alzingen, einem knapp 2.000 Einwohner zählenden Dorf in Guys Heimat Luxemburg, statt. Neben den Familien und Freunden des Paares waren auch zahlreiche "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Zeugen des Eheversprechens. 2016 kam dann Charlotte zur Welt.