Via Twitter So reagiert Ashton Kutcher auf Demi Moores Fremdgeh-Anschuldigungen

Weiterer Promi reagiert auf Demi Moores Autobiografie

Nicht nur Kutcher findet in Demi Moores Autobiografie Erwähnung, sondern auch sein "Two and a Half Men"-Co-Star Jon Cryer (54). Er habe durch sie seine Jungfräulichkeit verloren und sie sei traurig, dass sie ihm diesen schönen Moment gestohlen hätte, erklärte Moore im Buch. Auch Cryer entschied sich für eine Reaktion via Twitter - und klärte die Sache auf: "Das Gute daran ist, dass sie sich nicht mehr schlecht fühlen muss, denn obwohl ich mir sicher bin, dass es absolut berechtigt war, aufgrund meines Könnens (und dem verblüfften Ausdruck auf meinem Gesicht) diese Annahme zu treffen: Ich habe tatsächlich meine Jungfräulichkeit in der High School verloren." In einem zweiten Tweet stellt er aber klar: "Ich bereue nichts."