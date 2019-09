Via Twitter Greta Thunberg rechnet mit ihren Hatern ab

Am Ende wendet sie sich in ihrem vierten Tweet an die Gesellschaft und ihre Mitstreiter im Kampf um den Klimaschutz: "Verschwendet eure Zeit nicht, indem ihr ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Die Welt wacht auf. Der Wandel kommt, ob sie wollen oder nicht." Und sie macht deutlich, dass sie an ihrer #fridaysforfuture-Mission festhält: "Wir sehen uns am Freitag auf der Straße!"