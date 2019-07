Via Twitter ASAP Rocky: US-Präsident Trump verschärft den Ton gegen Schweden

US-Präsident Donald Trump (73) wittert eine große Ungerechtigkeit und setzt sich nun noch deutlicher für seinen Landsmann, den Rapper ASAP Rocky (30), ein. Der Musiker war am Donnerstag in Schweden wegen Körperverletzung angeklagt worden. Via Twitter machte Trump jetzt seine Kritik am schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven (62) öffentlich: