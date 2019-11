Via Instagram "Pretty Little Liars"-Star Shay Mitchell verrät den Babynamen

Im Oktober verkündete "Pretty Little Liars"-Star Shay Mitchell (32) die Geburt ihres ersten Kindes. Zu der freudigen Nachricht postete sie ein süßes Foto, auf dem eine kleine Babyhand ihre Finger umklammert. Den Namen gab sie nicht bekannt - bis jetzt. Die Schauspielerin hat einen langen Instagram-Post verfasst, in dem sie an ihre Tochter "Atlas Noa" gerichtet, ihre Gefühlslage beschreibt. Dazu teilte sie ein Foto, auf dem sie das Baby in den Armen hält.