Letztes Testspiel für die Löwen: Es geht gegen einen alten Bekannten

In genau einer Woche startet der TSV 1860 München in die 3. Liga, auswärts geht's in Kaiserslautern um die ersten drei Punkte seit der Rückkehr in den Profifußball. Zuvor wird allerdings noch ein letzte Mal getestet: gegen den VfR Garching, einen alten Bekannten aus der Regionalliga Bayern.

Das Team von Daniel Weber freut sich auf den TSV 1860 München. "Für uns ist es immer ein Ereignis, gegen Sechzig zu spielen", sagt der 45-jährige Coach, der um die Schwere der Aufgabe weiß: "Die Löwen haben sich massiv verstärkt, trotzdem wollen wir fürs letzte Testspiel einen guten Sparringspartner abgeben, nicht untergehen und uns sportlich vernünftig zur Wehr setzen." Dabei gibt es für den Regionalligisten, der schon in die Saison gestartet ist, ein Wiedersehen mit Semi Belkahia, der im Sommer aus dem nördlichen Münchner Landkreis zu den Sechzgern gewechselt war.

Garching gegen Sechzig: Löwen weiter ungeschlagen

Um 17 Uhr ist Anpfiff im Garmin-Stadion am See, die Mannschaft von Trainer Daniel Bierofka kommt mit breiter Brust. Kein einziges Testspiel verloren die Münchner, erst am Freitag drehte man das Spiel gegen den Zweitligisten Sandhausen.