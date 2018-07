München - Größeres S-Bahn-Chaos im Feierabendverkehr konnte die Polizei am frühen Dienstagabend glücklicherweise verhindern. Wegen eines Einsatzes kam es gegen 17 Uhr zu Beeinträchtigungen auf der Stammstrecke. Wie die Bundespolizei jetzt mitteilte, lief ein Mann am Hauptbahnhof im Tunnel in Richtung Hackerbrücke. Eine Streife konnte ihn stellen – jetzt wird er auf der Wache vernommen.