Verzögert Corona die Scheidung? So gut verstehen sich Angelina Jolie und Brad Pitt jetzt

"Freundschaftliches Verhältnis"

Pitt und Jolie hatten 2014 in Frankreich geheiratet und sich zwei Jahre später getrennt. Insgesamt waren die beiden Hollywood-Stars etwa zwölf Jahre ein Paar. Jolie hatte im September 2016 als Scheidungsgrund angeblich "unüberbrückbare Differenzen" angegeben. Beim Sorgerecht für die gemeinsamen sechs Kinder - Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) und die Zwillinge Knox und Vivienne (12) - soll es bereits eine Einigung geben. Pitt soll US-Medienberichten zufolge in den vergangenen Wochen bei Besuchen in Jolies Haus gesehen worden sein, was zu Spekulationen führte, dass die beiden inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.