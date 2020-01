Til Schweiger sah Dokus über Massentierhaltung

Die verschiedenen Dokumentationen zum Thema Tierwohl hätten ihn dazu bewegt, keine Milch mehr zu trinken. "Ich habe auch gelernt, dass wenn da 'bio' draufsteht, dass das nicht viel bedeutet", so der Schauspieler, "eine Biomilchkuh darf am Tag vielleicht eine Stunde auf die Weide und dazwischen hängt sie 23 Stunden an der Maschine. Das ist ein bisschen Augenwischerei."