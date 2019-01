Verwunderlicher Stilmix "GoT"-Star Maisie Williams: Seltsames Outfit bei der Kenzo-Show

Ein Mini-Kleid in Schlangenlederoptik, ein cremeweißer Oversize-Rollkragenpullover aus dickem Strick, derbe schwarze Lederboots und eine pinke, mädchenhafte Henkeltasche - Maisie Williams (21) hat beim Besuch der Kenzo-Fashion-Show in Paris ziemlich tief in die Stilmix-Kiste gefasst.