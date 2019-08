Verwirrung um Strampler-Kauf Rainhard Fendrich reagiert auf die Vaterschafts-Gerüchte

Wie die österreichische "Kronen"-Zeitung an diesem Donnerstag berichtete, soll Rainhard Fendrich (64, "Macho, Macho") zum fünften Mal Vater werden. Seine neue Partnerin, mit der er in Spanien arbeitet und lebt, soll demnach ein Kind erwarten. Der österreichische Sänger hat sich nun zu der angeblichen Vaterschaft gegenüber spot on news geäußert.