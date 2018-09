Verwirrung um ihren Beziehungsstatus Justin Bieber singt mitten in London für Hailey Baldwin

Die Verwirrung um den Beziehungsstatus von Justin Bieber (24, "What Do You Mean?") und Hailey Baldwin (21) könnte derzeit nicht größer sein. Sind sie nun verheiratet oder nicht, fragen sich Fans weltweit. Doch anstatt endlich mit den Gerüchten aufzuräumen, turtelt das verliebte Paar derzeit lieber in London durch die Gegend. Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, wurden die beiden am Dienstag bei einem Date in der britischen Hauptstadt gesichtet - und benahmen sich dabei fast wie normale Touristen. Aber nur fast.