Kurios: Keine U-Haft für Angeklagten

Dass Peter F. in dem Prozess nicht aus der Untersuchungshaft vorgeführt wurde, hat einen kuriosen Grund: Der Mann hatte als Untersuchungshäftling erklärt, dass er wichtige Hinweise im Prozess um den Schließfach-Diebstahl in der Commerzbank am Promenadeplatz (AZ berichtete) geben könnte. Wenn er frei kommt.