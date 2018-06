Landshut - Fast 15 Monate ist es nun schon her, dass die beiden einsturzgefährdeten Häuser Wagnergasse 4 und 6 abgerissen wurden. Seitdem klafft an dieser städtebaulich hochinteressanten Stelle eine unansehnliche Baulücke. Dass seitdem auf dem Areal, das auch das Haus Wagnergasse 2 einschließt, viel geschehen wäre, lässt sich also nicht behaupten. Diese Situation soll sich allerdings baldmöglichst ändern, wenn es nach dem Willen des Baureferats geht.