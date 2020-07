Vertretung für Lena Gercke Darauf freut sich Annemarie Carpendale bei "The Voice of Germany"

Annemarie Carpendale (42) wird in der Herbststaffel von "The Voice of Germany" (TVOG, ProSieben/Sat.1) die frischgebackene Mutter Lena Gercke (32) als Moderatorin vertreten. Mit der Musikshow verbinde sie persönlich "unglaublich spannende, emotionale und berührende Donnerstag- und Sonntagabende vor dem Fernseher", verrät Carpendale im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die größte Herausforderung bei ihrem neuen Job sei die aktuelle Situation: "Gerade in emotionalen Momenten möchte man den Talenten bei 'TVOG' doch in die Arme fallen, mit ihnen lachen und weinen. Das müssen wir jetzt alles mit Abstand machen. Zumindest physisch."