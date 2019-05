Vertrag unterschrieben Fix: Madonna tritt beim ESC auf

Bereits in den Tagen zuvor kam es immer wieder zu missverständlichen Aussagen bezüglich des geplanten Auftritts der Queen of Pop. Bereits am 9. April kündigte sie selbst ihr Engagement für den ESC an, auch ihr Plattenlabel Universal Music bestätigte den Gig. Der ESC winkte jedoch immer wieder ab und gab bekannt, dass nichts in trockenen Tüchern sei. Madonna weilt bereits seit einigen Tagen mit einer Entourage von rund 135 Leuten in Israel. Für den Löwenanteil der Kosten an dem Auftritt Madonnas soll der kanadische Milliardär Sylvan Adams aufkommen.