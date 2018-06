Landshut - Günstig tanken zu später Stunde oder Kaffee kaufen früh am Morgen, um in den Tag zu starten: Die Jet-Tankstelle an der Wittstraße war nicht nur für Autofahrer schon oft der letzte Retter in der Not. Jetzt ist Schluss damit: Zum 13. Juli läuft der Pachtvertrag aus und die Tankstelle muss schließen.