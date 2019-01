München - Rechtsverteidiger Rafinha wird den FC Bayern nach Ablauf seines Vertrages im kommenden Sommer wohl in Richtung Brasilien verlassen. Wie "SkySport" berichtet, ist Top-Klub Flamengo stark an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert. Die Berater von Rafinha sind demnach bereits in fortgeschritttenen Gesprächen. Auch der SC Internacional und der FC Sao Paolo gelten als Interessenten, ihnen werden allerdings geringere Chancen auf eine Verpflichtung eingeräumt. (Lesen Sie auch: Rückschlag für Pavard - Bayern-Wunschspieler länger verletzt)