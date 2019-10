Mai bleibt Bayern treu - Vertrag bis 2022 verlängert

Lars Lukas Mai freut sich über die Verlängerung und das in ihn gesetzte Vertrauen. "Ich möchte jetzt den nächsten Schritt in meiner Entwicklung nehmen und glaube, dass es hierfür keine bessere Adresse als den FC Bayern gibt", so der 19-Jährige auf der Internetseite des FC Bayern. Mai kam im Sommer 2014 aus der Jugendakademie von Dynamo Dresden in die U16 des deutschen Rekordmeisters. Bisher bestritt der 1,89m große Verteidiger 41 Spiele für die Amateure des FC Bayern. In der Saison 2017/18 kam Mai zwei Mal in der Bundesliga zum Einsatz.