Vertrag bis 2020 Kapitänin Melanie Leupolz verlängert beim FC Bayern

Die Olympiasiegerin, die seit 2014 in 95 Pflichtspielen für die Bayern auflief und mit München zweimal die Meisterschaft gewann, sieht bei ihrem Verein großes Potenzial: "In Europa wollen wir zu den absoluten Top-Mannschaften aufschließen, um auch Titel-Anwärter in der Champions League zu werden. Ich bin überzeugt, dass der FC Bayern diesen Sprung mittelfristig schafft, und ich möchte Teil dieses Prozesses sein."