Vertrag von Mauersberger ausgelaufen

Der Vertrag des 34-Jährigen war nicht verlängert worden und lief am Sonntag aus. Noch im April erzählte Mauersberger im AZ-Interview, dass er seine Karriere fortsetzen wolle. "Für mich ist klar: Ich will weiter Fußball spielen und merke jeden Tag im Training, dass ich nach diesen ganzen Verletzungen, die ich leider erlitten habe, wieder fit bin", so Mauersberger. "Ich will mich aber nicht zu einem neuen Vertrag quatschen, sondern durch meine Leistungen im Training zeigen, dass man sich auch im nächsten Jahr auf mich verlassen kann."