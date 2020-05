"Vertrag auf Lebenszeit" Ballermann-Star Lorenz Büffel wird zum ersten Mal Vater

Und plötzlich geht alles ganz schnell: Ballermann-Sänger Lorenz Büffel (40, "Johnny Däpp") und seine Partnerin Emily erwarten erstmals Nachwuchs. Das hat das Paar am Sonntagabend bei Instagram bekannt gegeben. Zu einem gemeinsamen Schnappschuss, auf dem der Sänger zudem ein Ultraschallbild in die Kamera hält, schrieb er: "In 4 Monaten fange ich endlich einen neuen Job an: Baby-Manager. Die Überstunden sind zwar hoch, aber der Vertrag ist auf Lebenszeit."