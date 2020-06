Polizei München meldet drei Messer-Attacken

Es war das dritte versuchte Tötungsdelikt in München in den vergangen vier Tagen. In Riem attackierte eine Frau im Streit den eigenen Ehemann mit einem Messer und in der Isarvorstadt meldete sich am Sonntagnachmittag ein 23-Jähriger nach einem Messerangriff durch seinen 43-jährigen Mitbewohner auf dem Präsidium. Dieser habe ihm am 9. Mai schon einmal mit der Klinge angegriffen und ihn am Hals verletzt. Der 43-Jährige wurde am Sonntagabend durch Zivilkräfte festgenommen. Der Ermittlungsrichter erließ am Pfingstmontag Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in zwei tatmehrheitlichen Fällen. Der mutmaßliche Täter macht laut Polizei keine Angaben zum Tatvorwurf. Auch sein Motiv ist den Ermittlern noch unklar.